Expovale começa movimentada com eventos técnicos do setor agropecuário

A 19ª Expovale (Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã) teve início na manhã desta terça-feira (14) com a abertura técnica e contou com a presença do secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara. A 19ª edição da feira se estenderá até 19 de novembro, data em que se comemora o aniversário da cidade, que completa 62 anos. (veja vídeo abaixo).

Na oportunidade, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, agradeceu a presença do secretário Ortigara e falou da satisfação do retorno do evento depois de 12 anos. "Uma alegria enorme felicidade estar abrindo a parte técnica da 19ª Expovale com a presença ilustre do secretário Norberto Ortigara. A parte técnica da Fazendinha ficou maravilhosa. Agradeço a Seab, ao IDR-Paraná e a Adapar por ter nos ajudado, nos apoiado, com eventos técnicos nas mais diversas áreas para que os produtores agrícolas possam diversificar suas propriedades e, assim, obter mais rendimentos e uma melhor qualidade de vida", avalia.

Ortigara parabenizou o prefeito Carlos Gil e toda a equipe pelo esforço de proporcionar o retorno da Expovale. "Ivaiporã merecia e precisava retomar a sua exposições feiras, um espaço para acolher a comunidade e a vizinhança, um espaço para demonstrar a pujança do agro. Um belo parque de exposição que foi feito para receber bem todas as cadeias produtivas e a população. O momento é de parabenizar Ivaiporã, o prefeito Carlos Gil por retomar esse evento tão importante", destaca.

Vitória Maria Montenegro Holzmann, chefe do Núcleo Regional da Seab, relatou que para a abertura da Expovale também está sendo realizada a reunião do Território Vale do Ivaí com a participação de 29 municípios da região de Ivaiporã, Apucarana e de Campo Mourão. "Começamos essa retomada da Expovale com o pé direito. O prefeito e a equipe estão de parabéns por em tão pouco tempo fazer esse espaço tão bonito".

O prefeito Pedro Taborda de Rio Branco do Ivaí, que participou da abertura técnica, disse estar muito feliz com a retomada da Expovale. "É um prazer imenso para toda a população do Vale do Ivaí. É um evento nosso, e com certeza será um local de encontro de muitos moradores do Vale do Ivaí".

A 19ª Expovale representa um marco para a cidade de Ivaiporã e para toda a região do Vale do Ivaí. Após 12 anos, o evento retorna com força total, trazendo consigo uma série de oportunidades para os produtores agrícolas e industriais da região. Além disso, a Expovale também se torna um espaço de encontro e integração da comunidade local e dos municípios vizinhos.

