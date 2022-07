Expotécnica recebe mais de mil agricultores no primeiro dia de evento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com o tema Inovação e Produção de Grãos com Sustentabilidade, a 27ª Expotécnica, em Sabáudia, recebeu nesta quarta-feira (13), primeiro dia do evento, mais de mil agricultores de várias cidades do norte do Paraná.

continua após publicidade .

"Esse número está dentro da expectativa o número de participantes. Está vindo agricultores de toda a região e possivelmente de outros estados. O foco da Expotécnica neste ano é cultivos de grãos", comenta Luiz Marcelo Franzin, coordenador comercial da 27ª Expotécnica.

A atividade, que segue até sexta-feira (15), é o maior evento do setor agropecuário realizado em uma propriedade rural. Até o último dia, o evento deve reunir 3 mil pessoas.

continua após publicidade .

Os visitantes podem conhecer tecnologias de diversas áreas como soja, milho, trigo, manejo do solo e da água, inovações no agronegócio, energias renováveis e silagem. Haverá também uma feira da agroindústria, exposição de máquinas e equipamentos.

A Expotécnica é promovida pelo Governo do Estado do Paraná, Sistema Estadual de Agricultura do Paraná – Seagri/Seab e Prefeitura de Sabáudia. A realização fica por conta do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR- EMATER) e Associação dos Agricultores e Empreendedores Rurais Familiares de Sabáudia (AAERFAS).

Ainda participam da feira mais de cem empresas parceiras. Toda a programação é direcionada a agricultores familiares em geral, técnicos, estudantes e pesquisadores. Durante todos os dias as atividades vão acontecer das 8 às 16 horas.

continua após publicidade .

Inscrições

A feira tem uma programação extensa nos três dias. Alguns dos eventos tem vagas limitadas a 80 participantes por atividade, e exigem inscrições antecipadas que podem ser realizadas através deste LINK. O agricultor também pode fazer a inscrição na unidade municipal do IDR-Paraná.

Além da área onde foram instaladas as parcelas, o auditório central da Expotécnica será palco de alguns eventos. O primeiro deles é o 27º Encontro da Mulher, no dia 13, a partir das 9h. O tema principal será “Saúde e agricultura familiar: estratégias para uma agricultura livre de agrotóxicos”. No mesmo dia, a partir das 13h30, acontece o encontro RenovaPR e a Produção de Energia Renovável no Campo.

Na quinta-feira, dia 14, os participantes poderão debater a Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – um novo negócio na agropecuária, a partir das 13h30. No dia 15, sexta-feira, as Boas Práticas e Integração Lavoura & Pecuária –eficiência, sustentabilidade e rentabilidade na propriedade estarão em debate, a partir das 13h30.

Siga o TNOnline no Google News