Exposição Riquezas do Vale 2026 movimenta Ivaiporã em junho

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Ivaiporã recebe nos dias 5 e 6 de junho a Exposição Riquezas do Vale 2026, feira promovida pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) em parceria com a Prefeitura. O evento vai reunir municípios da região para apresentar cultura, turismo, gastronomia, agricultura familiar e iniciativas empreendedoras do Vale do Ivaí.

A programação contará com exposições de artesanato, apresentações culturais, música, produtos regionais e espaços voltados ao comércio e ao turismo. A expectativa é atrair visitantes de várias cidades da região durante os dois dias de feira.

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A Exposição Riquezas do Vale 2026 se consolidou como um dos principais eventos regionais do Vale do Ivaí. A iniciativa busca fortalecer a economia local e ampliar a integração entre os municípios participantes.

Produtores, artistas, comerciantes e empreendedores terão espaço para divulgar produtos e serviços. O evento também pretende valorizar tradições culturais e incentivar o desenvolvimento regional.

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O presidente da Amuvi e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, destacou a importância da feira para os municípios da região.

“A Exposição Riquezas do Vale é uma oportunidade de mostrar o potencial dos municípios, fortalecer a economia regional e valorizar a cultura do Vale do Ivaí”, afirmou o presidente.

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