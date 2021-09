Exposição mostra atrações turísticas do Vale do Ivaí

Da Redação

O potencial turístico da região do Vale do Ivaí é destaque para quem passa pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As riquezas naturais, culturais e históricas da região, registradas por diversos fotógrafos, amadores e profissionais, fazem parte da exposição “Visite Vale do Ivaí”, instalada no setor de Embarque, no segundo piso do aeroporto.

A iniciativa, da Paraná Turismo – vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) –, em parceria com a Superintendência do Aeroporto Internacional Afonso Pena, foi lançada nesta segunda-feira (20). As imagens ficarão expostas pelos próximos 30 dias.

O objetivo é que visitantes e passageiros, brasileiros e estrangeiros, conheçam a região. “É a possibilidade dos municípios do Vale do Ivaí mostrarem o que têm de melhor. A região é riquíssima, tanto no turismo de natureza, quanto no religioso”, afirmou o secretário Márcio Nunes.

De acordo com ele, o turismo é um grande propulsor na geração de empregos no mundo, e é importante investir na divulgação dos atrativos do Estado. "O Vale do Ivaí é uma das 15 regiões turísticas do Paraná. É um importante destino de turismo religioso, rural e de aventura. Com santuários, monumentos e templos, a região atrai fiéis para momentos de paz e reflexão", disse.

O diretor-presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, destaca o potencial hídrico do Vale do Ivaí. “A região é farta, com várias cachoeiras e as belezas do Rio Ivaí. São atrações que podem fazer com que o turista permaneça por semanas nessa região”, afirmou.

De acordo com Geraldo Rocha, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Paraná (Abav), o Estado é bastante privilegiado em relação ao potencial turístico. “Os agentes de viagens vendem o que têm na prateleira e os produtos turísticos do Paraná, especialmente da região do Vale do Ivaí, são muito bonitos”, disse.

Servida por linhas de transporte intermunicipal, o Vale do Ivaí fica próximo a dois aeroportos: o de Londrina e o de Maringá. As principais vias de acesso são a Rodovia do Café (BR-376), a BR-272 e a BR-277.

MEMÓRIAS – O Vale do Ivaí também possui vastas áreas verdes e uma cultura que conserva memórias de um passado de prosperidade garantida pelo “ouro verde” – o café.

“A gastronomia, a cultura e atrações bem diversificadas são frutos dessa colonização do Brasil e outros países”, afirmou o prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Junior. “Temos aqui na exposição várias cidades, cada uma com seus encantos e atrativos”, ainda disse.

VITRINE – De acordo com Irapuan Cortes Santos, diretor de Marketing e Inovação da Paraná Turismo, a exposição é uma oportunidade para divulgação do Estado para os paranaenses e visitantes. “A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí – Turismo (Amuvitur) é a terceira região a utilizar esse espaço que está sendo disponibilizado”, afirmou.



Os outros dois destinos que já tiveram seus atrativos expostos em fotografias no Aeroporto Internacional Afonso Pena foram Antonina e Piraquara. Com o retorno das atividades turísticas e o aumento da movimentação no terminal, após a liberação de mais voos, essa exposição se torna uma ferramenta ainda mais relevante.

“Os atrativos do Estado estão sendo mostrados não só para os paranaenses, mas para todos os brasileiros e estrangeiros que passam pelo aeroporto. Isso abre portas para o turismo regional e do país”, destacou Fabio Couto Rosa, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo (Amuvitur).

ATRATIVOS – No turismo religioso, as principais atrações estão em Lunardelli, com o Santuário Santa Rita de Cássia; em Apucarana, com o Santuário de Santo Expedito e o Parque da Bíblia; e em Marilândia do Sul, com a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, uma das mais antigas do Norte do Estado.

No segmento rural, destacam-se as rotas de Rosário do Ivaí, considerada a Capital da Uva Niágara; e as Caminhadas Internacionais na Natureza, que marcam os calendários de Lunardelli e Borrazópolis. Outros atrativos na região são o Castelo Eldorado, em Marilândia do Sul; e as lavouras e propriedades rurais de Ivaiporã.

Já no turismo de aventura, a região encanta com cânions, paredões, corredeiras e muitas cachoeiras. As opções vão desde voos de parapente dos morros do Clarindo e dos Porongos, em Rosário do Ivaí, a passeios de caiaque em Borrazópolis.

Com 108 cachoeiras, Faxinal oferece banhos refrescantes na área rural. Outro lugar radical é Grandes Rios, onde fica a Pedra do Cavalinho, que está a mais de 860 metros de altitude e é ideal para saltar de paraquedas.

A gastronomia local conta com delícias à base de carne bovina e suína e receitas peculiares, como o sorvete de mandioca, especialidade de Rosário do Ivaí.