Exposição de pintura em faiança e porcelana em Ivaiporã segue até sexta-feira

A Exposição de Arte com Pintura em Porcelana e Faiança segue até sexta-feira (8), das 7h30 às 17 horas, no saguão da Prefeitura de Ivaiporã, após a abertura realizada na segunda-feira (4), quando 17 artistas locais foram homenageadas pela contribuição à cultura do município.

O evento reúne 63 peças produzidas por artistas da cidade, destacando talento, delicadeza e expressão cultural. Além disso, a mostra oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto obras que exigem técnica refinada, precisão e criatividade. (fotos abaixo)

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Durante a cerimônia de abertura, todas as artistas participantes receberam homenagens em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na valorização da arte local. O momento também reforçou a importância da produção cultural feminina para a identidade de Ivaiporã.

Entre os destaques, Carmen Broggi Gil recebeu reconhecimento especial por ser pioneira na técnica de pintura em porcelana no município. Sua trajetória simboliza dedicação e incentivo ao desenvolvimento dessa forma de arte na cidade.

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As obras expostas apresentam diferentes estilos e técnicas em porcelana e faiança. Dessa forma, cada peça traduz a identidade artística de suas criadoras e amplia o acesso da população a uma expressão cultural marcada pela sensibilidade.

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A iniciativa integra ações de valorização cultural previstas pela gestão do prefeito Carlos Gil e da vice-prefeita Gertrudes Bernardy. O principal objetivo é fortalecer artistas locais, incentivar a produção cultural e consolidar Ivaiporã como espaço de apoio à arte.

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“Valorizar nossas artistas é reconhecer a história, a dedicação e a sensibilidade de mulheres que ajudam a construir a identidade cultural de Ivaiporã. Esta exposição mostra a força da nossa cultura e o talento da nossa gente”, destacou o prefeito Carlos Gil.

Com visitação aberta até sexta-feira, a exposição transforma o saguão da Prefeitura em um ponto de encontro entre artistas e comunidade, promovendo cultura, reconhecimento e valorização dos talentos locais.





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