Exposição de Orquídeas no próximo final de semana em Jardim Alegre

A Associação dos Produtores de Flores e Orquídeas de Jardim Alegre, realiza nos dias 10 e 11 de setembro, a 15ª Exposição e Vendas de Orquídeas.

O tradicional evento será no Clube Fim de Semana Show, Localizado na Rua Ivaiporã, 292, em Jardim Alegre, das 9 às 18 horas,

Além das orquídeas, haverá exposição e venda de Rosas do Deserto, Suculentas e Cactos. Mudas, orquídeas adultas, produtos e materiais para orquideas

O presidente da associação, Carlos Alberto Azevedo, relata que, a cada edição da exposição, o número de visitantes tem aumentado e também a diversificação das plantas, para que as pessoas possam voltar e encontrar novidades.

“A exposição tem um alcance regional e estamos procurando ampliar, não apenas com as variedades de orquídeas, mas também com mais flores e plantas ornamentais”, destacou

