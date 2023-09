Exposição de orquídeas em Jardim Alegre supera as expectativas

Em Jardim Alegre, a 16ª Exposição e Vendas de Orquídeas realizada no sábado (09) e domingo (10), atraiu produtores e visitantes de várias cidades da região.

Foram expostas orquídeas das mais diversas variedades e outras plantas ornamentais, tais como, rosa do deserto, cactos e suculentas que encantaram o público. De acordo com a Associação dos Orquidicultores e Floricultores de Jardim Alegre (Assoflor), promotora do evento, mais de 4 mil pessoas passaram pelo local nos dois dias de exposição.

Matilde Graf, moradora de Manoel Ribas colecionadora de orquídea gostou do que viu. Ela conta que é a primeira vez que vem à exposição Jardim Alegre , mas é ciente da Assoflor há muitos anos. “Estão muito bonitas, a exposição é muito bem organizada. Não resisti e estou levando algumas plantas para meu orquidário”, disse Matilde.



O expositor Nilson Bento da Silva diz que o cultivo de orquídea é uma ótima oportunidade de negócio. “As cada exposição a gente percebe o interesse das pessoas pela orquídea e o aumento no número de visitantes”.

Silva relata ainda que os visitantes também estão conhecendo mais a cultura e se tornando mais exigentes, tanto em relação à qualidade quanto ao preço. “Isso faz com que os produtores se aprimorem mais ainda”, completa Silva.



De acordo com o presidente da Assoflor, Carlos Alberto, o evento superou as expectativas. “Mais uma vez a exposição foi visitada por moradores de toda a região do Vale do Ivaí. Inclusive, no sábado tivemos a visita do prefeito de Ivaiporã (Carlos Gil) que nos parabenizou e propôs para estarmos abrilhantando a Expovale que acontece em Ivaiporã no mês de novembro. Ficamos muito gratos pelo convite, pois é um reconhecimento do nosso trabalho”, completou Carlos Alberto.

