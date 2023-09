Exposição de orquídeas de Jardim Alegre começa no próximo sábado

O evento começa no sábado e encerra no domingo

O evento começa no sábado e encerra no domingo

O evento começa no sábado e encerra no domingo

Produtores de Jardim Alegre se preparam para expor mais de 2.5 mil exemplares de orquídeas das mais diversas variedades e outras plantas ornamentais, tais como, rosa do deserto, cactos e suculentas na 16ª Exposição e Vendas de Orquídeas.

continua após publicidade

O evento começa no sábado (09) com início às 9 horas até às 18 horas e encerra no domingo (10) com funcionamento das 8 horas até às 17 horas, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rocio.

- LEIA MAIS: Pais pedem orações para filho internado em UTI de Maringá com covid-19

continua após publicidade

O evento é realizado pela Associação dos Orquidicultores e Floricultores de Jardim Alegre (Assoflor) a entrada é gratuita.

Segundo o presidente da Assoflor, Carlos Alberto Azevedo, a exposição cresce a cada ano. Para esta edição, os organizadores esperam mais de cinco mil visitantes.

continua após publicidade

“Tradicionalmente a exposição da Assoflor tem atraído colecionadores das mais diversas regiões do estado. Eles vêm atrás de algumas espécies e certos híbridos que podem ser encontrados facilmente na exposição de Jardim Alegre em função do grande número de variedades”.

Ainda segundo Carlos Alberto o quadro de associados da Assoflor é de 28 pessoas, oito estarão expondo suas plantas, “os demais associados colecionam por hobby. Além das exposições, realizamos reuniões e de troca de experiências, sobre manejo e cultivo. Também realizamos o plantio de orquídeas em espaços públicos, nas praças, na ruas e no lago municipal, um trabalho já de anos vem contando com o apoio da comunidade”, destacou

No domingo, os participantes poderão apreciar do almoço que terá como prato principal, o frango caipira ao molho com polenta e o porco no tacho com mandioca. A coordenação do almoço está por conta da ONG Ambiental Amigos do Ivai – SERAI.

Siga o TNOnline no Google News