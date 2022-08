Expocam começa nesta quinta (18) em Cambira; Confira a programação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tudo pronto para mais uma edição da Expocam, que começa nesta quinta-feira (18), em Cambira. Serão quatro dias de festa com exposição do comércio local, indústrias e entidades, além de shows para a comunidade da cidade e de toda a região. A entrada é franca e a segurança será reforçada durante o evento.

continua após publicidade .

O evento será realizado no Estádio Municipal Luiz Mareze. De acordo com o prefeito de Cambira, Emerson Toledo, a volta da tradicional festa, que teve início em 2001 e movimenta a economia de toda a região. "É muito importante o retorno das grandes festas, atraindo visitantes da nossa região que conhecem um pouco da cidade e movimentam economia. A Expocam é uma grande festa para toda a família”, declarou.

Nesta quinta-feira (18) tem show com a dupla Bruno & Barreto, a partir das 22 horas. "Devido a chuva a prova equestre, que aconteceria à noite, foi adiada. No entanto, o show com os sertanejos continuam na programação. Teremos uma área coberta que terá cerca de mil pessoas. Esperamos que a chuva pare até a hora da apresentação de Bruno & Barreto", observa.

continua após publicidade .

Na praça de alimentação também terá show de Mateus & Rian, e Laís Favorito, na noite desta quinta (18). "As expectativas são as melhores e hoje, apesar da chuva, vai ter festa e vamos aguardar a população para comemorarmos o momentos especial", acrescenta.

Nesta sexta (19), a festa continua com a dupla Mato Grosso & Mathias. No sábado (20), a animação é por conta de Antony & Gabriel. Já no domingo (21), último dia de Expocam, a apresentação fica no comando de Pedro Sanchez & Thiago.

Siga o TNOnline no Google News