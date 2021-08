Da Redação

Explosão: menino de 3 anos sofre queimaduras em Aricanduva

Um menino de três anos sofreu queimaduras no fim da manhã desta sexta-feira (06), no Assentamento Dorselina Folador em Aricanduva.

De acordo com a mãe, ela estava queimando alguns lixos no quintal quando o acidente aconteceu. "A criança chegou perto com um galão de gasolina vazio, mas mesmo assim houve um pequena explosão, queimando algumas partes do corpo," explicou o socorrista.

A criança teve queimaduras de 2º grau no rosto e nas mão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), encaminhou a criança com ferimentos moderados para o Hospital da Providência em Apucarana.