Excesso de chuva prejudica safra de trigo e plantio de milho na região

Nos 13 municípios pertencentes à Seab de Apucarana, 80% da safra de trigo já foi colhida

A chuva intensa dos últimos dias está prejudicando a conclusão da colheita de trigo na região. Nos 13 municípios de abrangência do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), de Apucarana, 80% da safra já colhida. O mau tempo também afeta a colheita de aveia e cana de açúcar, além de atrasar o plantio do milho primeira safra.



Dos 40 mil hectares de trigo cultivados na região, 32 mil já foram colhidos até agora. “A qualidade da produção colhida antes das chuvas deste final de semana foi boa, de modo geral, mas nesses 20% restantes existe a possibilidade de prejuízos na qualidade, por conta do excesso de umidade”, explica Adriano Nunomura, técnico do Departamento de Economia Rural (Deral), da Seab, em Apucarana.

Segundo ele, a maior parte das lavouras na região com a colheita atrasada está localizada em Mauá da Serra e Marilândia do Sul, onde o plantio ocorre mais tardiamente. O tempo chuvoso deve prosseguir até sexta-feira (30). Até lá, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de pelo menos mais 50 mm de chuva acumulada.

O tempo deve melhorar apenas no sábado (1º) e domingo (2), com previsão de chuva novamente na próxima semana. “Com certeza, os produtores irão aguardar as condições climáticas para retomar os trabalhos e finalizar a colheita o quanto antes. Assim, eles devem aproveitar a janela antes das chuvas da próxima semana”, acrescenta Adriano Nunomura.

Segundo o técnico do Deral, a colheita de aveia também é prejudicada pela chuva. A cultura está com 80% da área colhida e os produtores aguardam a melhora do tempo para finalizar o trabalho. A safra de cana de açúcar também foi paralisada, segundo Nunomura.

Outro problema ocorre em relação ao plantio da primeira safra do milho. “A estimativa é que apenas 10% das áreas foram plantadas na região até agora”, afirma Nunomura.

Por outro lado, o clima chuvoso favorece as culturas agrícolas em geral, como as áreas de pastagem e o florescimento das lavouras de café.

