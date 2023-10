Excesso de chuva pode afetar lavouras de soja na região

O excesso de chuvas registradas no final de semana no Vale do Ivaí pode afetar as lavouras de soja já implantadas nos 15 municípios da área de abrangência regional da Seab de Ivaiporã. O trigo e o milho safrinha não foram atingidos já que a safra já foi concluída na região.

Na regional o plantio de soja que tem área prevista de 180 mil hectares, 60% da área já havia sido semeada até a última quinta-feira (26).

Conforme informações do engenheiro Sergio Carlos Empinotti, chefe Departamento de Economia Rural (Deral), a situação prejudicial nas lavouras de soja se deve principalmente as áreas que estão desprotegidas por falta de conservação de solo.

“Nessas áreas houve deslocamento da terra, sementes e adubo. O pessoal confia muito no plantio direto e muitas curvas de nível foram destruídas. Correu muita água pelas lavouras e terá que haver replantio. Hoje a maiorias das plantas se encontram em fase de germinação, aquelas que estavam maiores aguentou mais”.

O encharcamento do solo também pode afetar o crescimento das raízes, podendo causar deficiências nutricionais e o favorecimento a ataques de doenças, “Agora estamos correndo riscos de mais chuvas e ocorrências de doenças causadas por fungos que podem causar um damping-off (tombamento das plantas)”.

A princípio o replantio deve ocorrer em pelo menos 3% da área plantada. “Mas precisamos esperar uns três a quatro dias para fazer uma avaliação melhor”, completou Empinotti.

