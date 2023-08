Exame de DNA busca identificar homem morto em São Pedro do Ivaí

O corpo de um homem encontrado no último dia 9, enrolado em um plástico preto nas margens do Rio Ivaí, em São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná, ainda não foi identificado. O cadáver está no Instituto Médico Legal (IML), de Ivaiporã, e um exame de DNA foi solicitado para tentar confirmar a identificação do rapaz.

Segundo apurou o TNOnline, a causa da morte foi uma perfuração no crânio, provavelmente de tiro. O homem tem entre 30 e 35 anos de idade. Ele estava vestindo uma camiseta com a estampa do desenho dos "Irmãos Metralha" e tem uma tatuagem com a palavra "Love" na mão esquerda. A vítima tem 1,72 m e pesa 78 quilos.

Com base nessas características, uma família de Ivaiporã compareceu ao local para identificar o corpo, mas foi necessária a solicitação de um exame de DNA para confirmar o parentesco. O resultado não saiu.

O homem foi encontrado em um plástico preto, amarrado com telas de alumínio, e com uma pedra no seu interior. De acordo com a Polícia Militar (PM), provavelmente, a intenção era afundar o corpo no Rio Ivaí.

