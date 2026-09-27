Ex-vice-prefeito Natael Emerenciano morre aos 81 anos em São João do Ivaí

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Empresário e agricultor teve atuação na política e no setor de cereais em São João do Ivaí.

O empresário e ex-vice-prefeito Natael Emerenciano, de 81 anos, morreu neste domingo (27), em São João do Ivaí.

Natael começou a trabalhar na agricultura com o pai e os irmãos. Depois, atuou no comércio e foi fundador da a Copragel, empresa do setor de cereais.

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Empresa sólida e sinônimo de qualidade na comercialização de feijão, arroz e açúcar, com mais de 40 anos de tradição.

Na política, Natael foi eleito vice-prefeito em 1992, na chapa de José Francisco de Queiroz.

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A participação política também continuou na família. Sua filha, Carla Emerenciano, foi vice-prefeita entre 2013 e 2020 e assumiu a Prefeitura em 2021.

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Natael também enfrentou uma perda familiar. Seu filho caçula, Natael Emerenciano Júnior, morreu após um acidente de carro na PR-082, entre São João do Ivaí e Lunardelli.

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Ele deixa a esposa Fátima, os filhos Juleimara, Carla e João Paulo, além de netos, irmãos, sobrinhos e amigos.

A família ainda não informou os horários e locais do velório e do sepultamento.

Com informações Canal HP/São João do Ivaí

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