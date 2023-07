Ex-vereador de Ivaiporã, Emir Mathias morre aos 68 anos

Siga o TNOnline no Google News

Faleceu na madrugada deste sábado (1º), por volta das 5 horas o ex-vereador Emir Mathias, o Mirão. A informação foi confirmada por familiares.

Mirão foi vereador em Ivaiporã na gestão (2001/2004) é irmão do Prefeito de Arapuã, Deodato Mathias e do vereador também de Arapuã João Carlos Mathias. Tio do deputado Federal Sérgio Souza.

O corpo será velado na Capela Mortuária de Arapuã com início previsto para às 11 horas. O sepultamento será no domingo (2) às 8 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã .

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam a morte do ex-vereador

“Um amigo muito querido… Hoje o dia está muito triste e difícil de acreditar. Descanse em paz Mirão , amigo do coração!! ”, escreveu um amigo.

Outro amigo lembrou a longa amizade com o ex-vereador. “Não dá para acreditar. …descanse em paz amigo”.

