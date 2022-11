Ex tenta agredir mulher e atinge filha ao arremessar lata de cerveja

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A criança acabou atingida pelo próprio pai, que tentava atingir a mãe durante discussão

Uma criança foi atingida por uma lata de cerveja arremessada pelo próprio pai na hora do almoço deste domingo (20), em Lunardelli. O homem tentava agredir a ex-exposa depois de uma discussão.

A mulher acionou a Polícia Militar por volta das 11 horas, por conta da agressão por parte do ex-companheiro. Segundo a mulher, ele teria ido até a casa dele para deixar as duas filhas do casal, que estariam com ele. No entanto, ele estaria bastante alterado e agressivo, iniciando uma discussão com a mulher e, em dado momento, teria agarrado ele pelo braço. Quando a mulher se desvencilhou dele, o homem teria arremessado a lata de cerveja que trazia com ele, mas errou a mulher e acertou no ombro da filha mais velha, que ficou com uma leve escoriação no local.

Assim que a mulher falou em chamar a polícia, o homem teria deixado a casa. A vítima explicou que tem uma medida protetiva em vigor contra o autor e, ainda durante o atendimento policial, mostrou à equipe um áudio que o homem teria acabado de enviar, fazendo uma série de ameaças contra ela. Os policiais fizeram patrulhamento mas não conseguiram localizar o agressor. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos.

