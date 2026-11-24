Velório é realizado na Capela Municipal; sepultamento está previsto para as 16h30, no cemitério da cidade

Pedro Marsoleto, ex-servidor público de Cambira, morreu nesta terça-feira (24), aos 73 anos. O velório está sendo realizado na Capela Municipal e o sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal de Cambira.

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Marsoleto dedicou parte de sua vida ao serviço público municipal e, em outubro de 2021, foi homenageado pela Câmara de Vereadores durante sessão solene comemorativa aos 60 anos de emancipação política de Cambira. A cerimônia reconheceu ex-servidores pelos serviços prestados à comunidade.

Na ocasião, Pedro Marsoleto esteve entre os homenageados pela contribuição ao município. A solenidade reuniu autoridades, familiares e ex-servidores.

Em nota, a Prefeitura de Cambira lamentou a morte do servidor aposentado e destacou sua trajetória de trabalho e comprometimento com a cidade, ressaltando o legado de profissionalismo, respeito e amizade deixado entre colegas e munícipes. A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e ex-colegas de trabalho, desejando conforto neste momento de luto.