Ex-policial é encontrado morto no centro de Califórnia

Um policial militar da reserva, de 55 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (11), em casa, no centro de Califórnia. O corpo foi descoberto pelo irmão, que há dois dias não obtinha retorno das tentativas de contato, por telefone.

O irmão do policial, de 51 anos, preocupado com a falta de contato, decidiu ir até a casa onde morava, na rua Boa Vista. Ele entrou pela janela da cozinha e encontrou o ex-policial, morto, no sofá da sala.

O irmão foi quem chamou a Polícia Militar. Um médico foi até o local e atestou a morte, apontando a provável causa uma parada cardiorrespiratória. No boletim de ocorrência, a polícia informou que o policial não tinha mais arma de fogo em sua posse.