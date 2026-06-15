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Ex-operador de máquinas da Prefeitura de Ivaiporã, João Donizete morre aos 67 anos

Morador do Jardim Nova Porã dedicou mais de quatro décadas ao serviço público municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 10:45:29 Editado em 15.06.2026, 10:45:21
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Ex-operador de máquinas da Prefeitura de Ivaiporã, João Donizete morre aos 67 anos
Autor João Donizete trabalhou por mais de 40 anos na Prefeitura de Ivaiporã - Foto: Reprodução

João Donizete Fernandes, ex-operador de máquinas da Prefeitura de Ivaiporã, morreu aos 67 anos na madrugada desta segunda-feira (15). A informação foi divulgada pela família, que também confirmou os detalhes do velório.

Ao longo da vida profissional, João Donizete construiu uma trajetória ligada ao serviço público. Ele trabalhou por mais de 40 anos na Prefeitura de Ivaiporã, onde atuou na operação de máquinas pesadas e participou de atividades importantes para o desenvolvimento da cidade.

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Morador antigo do Jardim Nova Porã, era muito conhecido na cidade e mantinha forte vínculo com a comunidade onde residia. Sua partida gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele durante décadas.

João Donizete deixa a esposa, Eva Cleonice Leite Fernandes, os filhos Agnaldo, Fabiana e Fábio, além de outros familiares e amigos.

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O velório acontece na Capela Mortuária Osvaldo Leite Netto, localizada no Jardim Nova Porã, atrás do Centro da Juventude. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Ivaiporã na terça-feira em horário a definir.

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