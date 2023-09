Ex-moradores de Borrazópolis morrem afogados em represa de SP

Um casal, ex-morador de Borrazópolis, no norte do Paraná, morreu na última terça-feira (26) depois de se afogar na represa de uma chácara em São José dos Campos, São Paulo. Identificados como Elzi Calixto e José Calixto, eles estavam trabalhando na propriedade quando decidiram entrar na água e acabaram se afogando.

As vítimas possuíam muitos vínculos familiares no município do Vale do Ivaí e, conforme relato de um sobrinho, José realizava trabalhos de forração em uma residência na chácara, na companhia de sua esposa e do filho do casal. Após concluir as tarefas, o idoso teria decidido entrar em uma nascente que abastece uma represa nas proximidades. Nesse momento, o filho resolveu voltar para a casa deles na cidade.

Horas depois, porém, o filho teria estranhado a demora dos pais para retornar para casa e resolveu voltar na chácara. Chegando no local, ele encontrou o corpo da mãe na represa. O corpo de José estava desaparecido e foi localizado apenas um dia depois, na quarta-feira (27), após buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros.

Acredita-se que José entrou na água e começou a se afogar. Elzi, ao perceber que o marido estava em perigo, apesar de não saber nadar, também entrou na represa em uma tentativa desesperada de salvá-lo. No entanto, ambos acabaram se afogando. A tragédia comoveu familiares e amigos da região.

A Paróquia São Vicente, de São José dos Campos, lamentou a morte dos fieis nas redes socais. Veja:

