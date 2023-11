Ex-morador do Vale do Ivaí é assassinado a tiros em Umuarama

Um ex-morador do Vale do Ivaí foi assassinado a tiros em frente a antiga rodoviária de Umuarama, no norte do Paraná, no final da tarde desta segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Eder Fernando Riguete, de 39 anos. O homem era natural de Jandaia do Sul, mas também teria morado na cidade de Kaloré.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Eder estava em situação de rua. Testemunhas relataram aos militares que um carro Toyota Corolla passou pelo local, e uma pessoa efetuou diversos disparos. O socorro foi acionado, mas a vítima morreu antes da chegada da equipe médica.

Cerca de 12 estojos e 3 fragmentos de projéteis de calibre 9 milímetros foram encontrados e encaminhados para a Polícia Científica. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) também foram acionados para a ocorrência.

Eder Fernando teria registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Umuarama nesta segunda. Ele alegou estar sendo ameaçado por conta de dívidas que possuía. O homem também teria conversado com agentes da Guarda Municipal e informado sobre a situação de perigo. Segundo apurações, os GMs afirmaram que ele havia agido corretamente e saíram para patrulhamento. Às 17h45, a Guarda recebeu informações de que o homem tinha sido baleado.

A vítima, segundo a PM, tinha várias passagens pela polícia. Ele já teria sido preso por vias de fato, pescar em área proibida, pedir dinheiro e intimidar pessoas.

