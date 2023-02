Ex-morador de São João do Ivaí é morto em chacina em Sinop, MT

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ex-morador de São João do Ivaí, Elizeu Santos da Silva, de 47 anos foi uma das vítimas

Sete pessoas foram mortas a tiros na tarde de terça-feira (21), em um bar de Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Entre as vítimas, estava um ex-morador de São João do Ivaí, Elizeu Santos da Silva, de 47 anos, conhecido como Cabecinha.

continua após publicidade .

De acordo com informações do portal g1, dois atiradores responsáveis pela chacina foram identificados, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos. Eles estão foragidos.

- LEIA MAIS: Após ameaçar ex-mulher, homem é preso com contrabando em Apucarana

continua após publicidade .

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando um dos suspeitos, de camiseta azul, armado com uma pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede. Enquanto isso, o outro homem, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta atirando várias vezes.

Uma adolescente, depois de vários disparos, tenta correr para fora do estabelecimento. Ela e outro homem foram mortos, segundo a perícia, com tiros nas costas. Antes de fugirem na caminhonete, um dos suspeitos pega uma quantia de dinheiro que está em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos.

Motivação do crime

Conforme a Polícia Militar, a dupla participava de um jogo de sinuca a dinheiro e havia perdido uma partida. Os suspeitos voltaram com mais uma quantia e perderam, novamente. Pessoas no estabelecimento fizeram piadas com eles, ainda segundo as informações da polícia, o que teria motivado o crime.

Siga o TNOnline no Google News