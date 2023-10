Ex-morador de Jardim Alegre é procurado por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a foto de Adriano Fonseca Manoel, 39 anos, suspeito de tentativa de feminicídio, ocorrido na segunda-feira (16), em Turvo, na região central do Paraná. Ele era de Jardim Alegre e morava na cidade que ocorreu o crime.

De acordo com as investigações, o indivíduo abordou a ex-companheira, de 39 anos, no momento em que ela entrava no trabalho em uma creche.

“Após abordá-la, ele desferiu diversos golpes de facão contra a vítima, posteriormente fugiu do local. Ela foi encaminhada ao hospital e passa bem”, conta a delegada da PCPR Ana Hass.

A Polícia Civil realiza ações constantes no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores.

Denúncia

A PCPR solicita o auxílio da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou

