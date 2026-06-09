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Ex-morador de Ivaiporã, professor Sebastião Edson Garcia falece aos 58 anos

Professor de Português e Inglês sofreu um infarto fulminante em Brasília; corpo será velado em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 10:54:35 Editado em 09.06.2026, 10:54:30
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Ex-morador de Ivaiporã, professor Sebastião Edson Garcia falece aos 58 anos
Autor Sebastião Edson Garcia, 58 anos - Foto: Arquivo da familia

O ex-morador de Ivaiporã Sebastião Edson Garcia morreu aos 58 anos na segunda-feira (8), em Brasília (DF), cidade onde residia. Segundo familiares, ele foi vítima de um infarto fulminante, deixando parentes e amigos consternados com a perda repentina.

Professor de Português e Inglês, Sebastião também atuava em Luziânia (GO), onde exercia suas atividades profissionais. Reconhecido pela dedicação ao ensino, construiu ao longo dos anos uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)

A notícia do falecimento causou forte comoção entre familiares e pessoas próximas. O sentimento de surpresa foi ainda maior porque Sebastião tinha viagem marcada para o Paraná, onde participaria de um encontro familiar em Ivaiporã nos próximos dias.

Sebastião Garcia era irmão dos professores Dirceu e Duilo Garcia, além do servidor público aposentado Leonil Garcia. Também era irmão de Edineia, Vera, Marisa, Zilene e Sueli Garcia, empresária conhecida em Ivaiporã e proprietária do Mercado Paulista.

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O corpo deverá chegar a Ivaiporã nesta quarta-feira (10), onde familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens. O velório será realizado na Capela Aliança, o horário será divulgado pela família.

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EDUCAÇÃO falecimento homenagens infarto fulminante ivaipora Sebastião Edson Garcia
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