Ex-morador de Ivaiporã, professor Sebastião Edson Garcia falece aos 58 anos

O ex-morador de Ivaiporã Sebastião Edson Garcia morreu aos 58 anos na segunda-feira (8), em Brasília (DF), cidade onde residia. Segundo familiares, ele foi vítima de um infarto fulminante, deixando parentes e amigos consternados com a perda repentina.

Professor de Português e Inglês, Sebastião também atuava em Luziânia (GO), onde exercia suas atividades profissionais. Reconhecido pela dedicação ao ensino, construiu ao longo dos anos uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação.

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A notícia do falecimento causou forte comoção entre familiares e pessoas próximas. O sentimento de surpresa foi ainda maior porque Sebastião tinha viagem marcada para o Paraná, onde participaria de um encontro familiar em Ivaiporã nos próximos dias.

Sebastião Garcia era irmão dos professores Dirceu e Duilo Garcia, além do servidor público aposentado Leonil Garcia. Também era irmão de Edineia, Vera, Marisa, Zilene e Sueli Garcia, empresária conhecida em Ivaiporã e proprietária do Mercado Paulista.

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O corpo deverá chegar a Ivaiporã nesta quarta-feira (10), onde familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens. O velório será realizado na Capela Aliança, o horário será divulgado pela família.

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