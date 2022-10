Ex-morador de Borrazópolis, policial morre após acidente em Maringá

Da Redação

Elias Antônio de Souza, de 54 anos, ex-morador de Borrazópolis

O policial militar Elias Antônio de Souza, de 54 anos, ex-morador de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, morreu após sofrer um acidente no Contorno Norte, na altura do Conjunto Ney Braga, em Maringá.

Conforme testemunhas, ele se envolveu, no dia 21 de setembro, em um acidente com um carro, que não teria parado para prestar socorro. O policial foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu e morreu na terça-feira (4).

Um homem teria furtado a arma de Elias após a colisão, mas, arrependido, devolveu à delegacia de Maringá.

A morte do cabo causou comoção entre os colegas da Polícia Militar, amigos e familiares.

Ele vinha se recuperando bem, no entanto, o quadro clínico dele se agravou muito e ele não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal registrou boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente.

