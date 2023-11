Ex-morador de Borrazópolis morre após cair de apartamento em Londrina

Um ex-morador de Borrazópolis, na região do Vale do Ivaí, morreu nesta quarta-feira (15) depois de cair do apartamento em que morava em Londrina, no norte do Paraná. Segundo apurações das autoridades, Rodrigo Begale realizava uma manutenção em um ar condicionado quando caiu de uma altura de cerca de cinco metros.

O falecimento de Rodrigo foi lamentado pela ex-esposa dele, Iara Oliveira, nas redes sociais. Em seu perfil do Facebook, a jovem fez publicações emocionantes, que comoveram os amigos. "No meu coração só ficaram os momentos felizes, as risadas e os seus frutos. Você está no colo do pai agora, e ele está cuidando com todo amor...Descanse em paz meu menino", escreveu.

Rodrigo Begale deixa três filhos, duas meninas e um menino. As redes sociais dele são repletas de fotos com as crianças. Nas lamentações, amigos reforçam o amor e apego que ele tinha pelos filhos. Ainda em seu perfil do Facebook, Iara fez mais uma homenagem ao ex-companheiro: "Eu prometo continuar cuidando, amando e protegendo... até a minha partida. Segue em paz...", prometeu ela, se ferindo aos pequenos.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Científica foram até o apartamento e atenderam a ocorrência. As autoridades apuraram inicialmente que a queda aconteceu durante a manutenção do ar condicionado. O acidente será investigado

