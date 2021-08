Ex-marido tenta levar filha do casal a força em Lidianópolis

Da Redação

Uma mulher procurou a Polícia Militar na noite de domingo (08), em Lidianópolis, depois que o ex-marido tentou levar a filha do casal a força, ele também fez ameaça de morte a ex-convivente.

Conforme relatou a vítima aos policiais, o ex- marido chegou a sua casa embriagado, querendo levar a filha do casal, sem o consentimento da própria filha e ameaçando a solicitante, falando que iria matar ela se ele fosse preso.

Com a chegada do pai da solicitante o autor prosseguiu com as ameaças e foi retirado do local por seu filho. A vítima foi orientada das medidas cabíveis para prosseguir com a denúncia. Equipe realizou patrulhamento nas imediações não logrou êxito em localizá-lo.