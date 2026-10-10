Ex-marido invade trabalho e ameaça mulher de morte em Faxinal

Agressor exigia senhas de redes sociais e tentou quebrar o celular da vítima; suspeito fugiu antes da chegada da PM

Uma mulher foi alvo de ameaças de morte feitas pelo próprio ex-marido enquanto trabalhava, na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Jardim Santa Helena, na cidade de Faxinal. A Polícia Militar foi acionada para conter o agressor, que não aceita o fim do relacionamento, mas ele fugiu antes da chegada da equipe.

De acordo com o relato da vítima, o homem foi até o seu emprego e passou a exigir o controle das redes sociais dela. Durante o episódio, ele tentou arrancar o telefone celular das mãos da mulher para destruí-lo e insistiu que eles reatassem o casamento.

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Aos policiais, a mulher revelou um histórico de abusos. Ela relatou que sofreu diversas violências ao longo dos dez anos em que conviveu com o agressor, mas que nunca havia procurado as autoridades ou registrado denúncias por ter muito medo das reações do ex-companheiro.

Diante da gravidade da situação, a equipe policial prestou todo o apoio necessário à vítima, orientando-a sobre os procedimentos legais para solicitar medidas protetivas de urgência, que obrigam o homem a manter distância. Os policiais também realizaram buscas pela região na tentativa de prender o suspeito, mas ele não foi localizado até o momento do registro da ocorrência.