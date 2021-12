Ex-marido embriagado tenta tirar filha da mãe à força

Da Redação

Imagem ilusdtrativa

Um homem embriagado tentou tirar da posse da mãe, a filha de 4 anos à força na noite de domingo (19), em Grandes Rios. A ocorrência de violência doméstica foi atendida pela Polícia Militar por volta das 22 horas na Rua Paulino Franzói.

continua após publicidade .

No local a mulher relatou que estava passeando com as filhas de 4 anos e outra de 9 meses e também com a mãe dela próximo à praça da igreja, quando se deparou com o ex-marido, que estava embriagado.

Ele então chegou a menina 4 anos, pegou no colo e disse que não a devolveria, chegou derruba-la no chão. Segundo a solicitante, devido seu estado de embriaguez. Momento em que a avó pegou a criança e foi embora. Após isso, o autor quebrou um litro de whisky e um litro de energético no chão e saiu falando que “iria ver o que ia fazer com sua mãe”..

continua após publicidade .

Após a vítima voltar para casa da mãe e se deparou novamente com o ex, onde ele novamente tentou pegar a menina, sendo impedido pela vítima, que acabou sendo agredida pelo autor.

Após confusão a mãe da vítima saiu para chamar a polícia, momento em que ele fez ameaças de morte contra a sogra e fugiu pulando o muro da casa e tomando rumo ignorado.