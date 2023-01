Ex-marido é preso em Faxinal após tentar matar mulher atropelada

Da Redação

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, de Faxinal

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (24), por violência doméstica e após tentar atropelar a ex-esposa quando ela chegava para trabalhar em Faxinal. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, por volta das 7h30.

Segundo a vítima, ela e o autor tiveram um relacionamento por cinco anos e que já o denunciou uma vez por conta de ameaças. No entanto, nesta terça (24), o homem disse para a ex-esposa que iria matá-la e ainda ameaçou dizendo que se ela procurasse a polícia novamente, ela iria parar no inferno e ele iria parar na cadeia.

A vítima, conforme a polícia, ainda possui um áudio comprovando a referida ameaça, além de relatar que recentemente estava chegando no trabalho, quando o homem veio com seu carro em alta velocidade em sua direção e que só não foi atropelada porque seu patrão a salvou. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, de Faxinal.

Com informações do Blog do Berimbau.

