Ex-marido é preso após desrespeitar medida protetiva em Jardim Alegre

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (17) por desrespeitar uma medida judicial em Jardim Alegre. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada no conjunto José Pachulski, por volta das 19 horas. Segundo a PM, o homem estava tentando invadir a casa da ex-mulher. A vítima possui medida protetiva.

No local em contato com a vítima, ela disse aos policiais que estava dentro da residência com os filhos, o portão e as portas fechadas, quando ouviu o barulho de alguém pulando o portão. Questionando para saber quem seria, seu ex-marido se identificou, mandando-a abrir a porta, porém, ela se negou.

Mesmo assim ele insistiu e ameaçou; “se não abrir vou arrombar a porta e entrar!”, momento este que se sentiu ameaçada e ligou para a polícia. Ao ver que a vítima estava ligando para PM, ele pulou o muro e correu tomando rumo ignorado

Diante da situação, os PMs realizaram diligências localizaram e deram voz de prisão para o ex-marido, que juntamente com a vítima foram conduzidos para à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Ivaiporã.

