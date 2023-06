Ex-marido agride mulher com criança no colo, em Lunardelli

Durante as agressões o filho da vítima ficou com escoriações no rosto

Um homem agrediu a ex-esposa na frente dos filhos, em Lunardelli, no Vale do Ivaí, região centro norte do Paraná. O episódio aconteceu na noite de sexta-feira (2), por volta das 21 horas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e na residência conversou com a vítima.

Ela relatou que estava em sua residência juntamente com seus filhos pequenos, quando seu ex-convivente, chegou a agredindo com soco e chutes na região da cabeça e costa.

Após ele cessar a agressão, ela pegou seu filho no colo e saiu da residência até a rua para pedir ajuda, quando novamente o autor a agrediu com socos no rosto, vindo a cair no chão com seu filho.

Ainda conforme relato da solicitante, mesmo caída e junto com o filho, ele não parou as agressões e o menor sofreu escoriações no rosto.

Ela também informou aos policiais que tinha uma medida protetiva contra o autor, porém não conseguiu localizar.

Informou ainda que sofreu ameaças de morte no WhatsApp, sendo que foi enviado um áudio e uma foto de arma de fogo.

Indagada se havia algum local onde gostaria que a equipe policial a levasse, ela respondeu que gostaria de ir até a residência de sua ex-sogra, informando que se sentia mais segura ficando lá devido ao bom relacionamento de ambas.

