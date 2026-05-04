Ex insiste em contato e mulher aciona PM em Ivaiporã após agressão

Um caso de violência doméstica em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na tarde de domingo (3), depois que uma mulher pediu ajuda ao relatar medo do ex-companheiro, que foi até sua residência e insistiu em falar com ela.

Segundo a vítima, o relacionamento entre os dois foi passageiro, e eles chegaram a morar juntos por alguns dias em outro município. No entanto, ela afirmou que sofreu agressão no domingo anterior (26), situação que motivou seu retorno para a casa da família.

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Neste domingo, conforme o boletim, o homem apareceu na residência da mulher e tentou falar com ela. Porém, por medo, a vítima se recusou ao contato. Diante da insistência, o pai dela acionou a Polícia Militar para buscar orientação.

A equipe realizou a abordagem do suspeito no local. Ele negou a agressão relatada anteriormente e disse que apenas queria conversar. Mesmo assim, a ocorrência foi registrada como lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

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Por fim, segundo a PM, o homem informou que retornaria ao município de origem, já que não possui residência fixa em Ivaiporã.

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