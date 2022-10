Ex faz ameaça e coloca na rua mulher com dois bebês em Mauá da Serra

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - Homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil, em Marilândia do Sul

O desentendimento entre um casal em separação, expôs a mulher e dois bebês em situação extrema na noite desta segunda-feira (10), em Mauá da Serra. A mulher foi expulsa de casa durante a noite e colocada na rua, com suas duas crianças, uma de três anos e outra, de apenas oito meses.

O caso foi registrado pela Polícia Militar de Mauá da Serra logo depois das 11 da noite, nesta segunda-feira (10). Diversas pessoas ligaram anonimamente para a polícia informando que uma mulher estaria desamparada, na rua, com duas crianças de colo, após ter sido expulsa de casa pelo marido. A ocorrência foi na rua Luis Franciscon, no centro da cidade.

Acionada pelos populares, a Polícia Militar esteve no local e encontrou a mulher sentada no meio fio, sem bagagens ou provisões e sem saber para onde ir. A mulher, no entanto, já estava sem os bebês que, segundo informou, haviam sido recolhidos pela avó paterna das crianças.

A mulher contou aos policiais que foi para a rua depois de ter sido expulsa da residência pelo marido. Ela contou que está se separando do homem, que é pai das crianças. Ele teria procurado ela na noite desta segunda-feira, quando fez uma série de ameaças, inclusive dizendo que iria matá-la.

A mãe das crianças ainda disse aos policiais que o marido teria expulsado ela de casa e depois a procurou para fazer ameaças e disse que iria buscar uma arma. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, em Marilândia do Sul, para as providências cabíveis.

