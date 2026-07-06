Ex-companheiro invade casa e agride mulher em Jardim Alegre
Vítima conseguiu se trancar no banheiro, pediu socorro e suspeito fugiu antes da chegada da PM
Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro de casa, na noite de domingo (5), em Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu a residência, atacou a vítima e fugiu antes da chegada da equipe.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o ex-companheiro passou a agredi-la com socos. Ela também afirmou que o suspeito tentou enforcá-la e queimá-la com um cigarro durante as agressões.
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Apesar da violência, a vítima conseguiu escapar. Em seguida, ela se trancou no banheiro e pediu ajuda. A vítima sofreu lesões e recebeu atendimento médico.
Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. A equipe realizou buscas pela região, mas não encontrou o homem.
A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Judiciária, que dará continuidade às investigações e às medidas legais cabíveis.
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