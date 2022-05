Ex ameaça expor vídeos íntimos para difamar mulher

Da Redação

Uma mulher de Jandaia do Sul precisou recorrer à polícia para se livrar de vez de um ex-namorado, que passou a fazer ameaças a partir do fim do relacionamento, que durou poucas semanas. O homem, inconformado com o fim da relação, estaria ameaçando divulgar vídeos íntimos da mulher para difamá-la.

A mulher relatou à Polícia Militar que há um mês, aproximadamente, conheceu o homem, com quem passou a ter um relacionamento passageiro. Porém, ao desistir da relação, o homem passou a fazer ameaças. Segundo a vítima, ele faz ameaças de difamá-la na sociedade. O homem teria dito à mulher que tem alguns vídeos íntimos dela e que pretendia divulga-los nas redes sociais caso ela não retomasse o relacionamento.

A mulher foi orientada pela Polícia Militar a ir até a Delegacia de Polícia Civil para que as providências cabíveis sejam tomadas diante das ameaças.

