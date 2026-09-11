Ex-aluna aposta no potencial da nova escola da Apae de Cambira para construir futuro

Danieli de Paula integra hoje a equipe da unidade atual e acompanha de perto a construção da nova sede, que vai ampliar espaços e atendimentos

Aos 8 anos, Danieli de Paula Rodrigues de Lima chegou à Apae de Cambira como aluna, diagnosticada com deficiência intelectual. Foi ali que aprendeu a ler e escrever, participou de festivais, jogos escolares, projetos e começou a construir uma trajetória marcada por conquistas. Anos depois, voltou para a mesma instituição, mas dessa vez como acadêmica de Pedagogia e trabalhando como atendente na Escola de Educação Especial Emílio Mudrey onde um dia foi estudante.

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Entre a menina que chegou à Apae e a mulher que hoje, aos 33 anos, ajuda a cuidar de outros alunos existe uma história de superação, oportunidades e pertencimento. E é justamente essa história que ajuda a traduzir a expectativa vivida atualmente pela comunidade da Apae de Cambira com a construção da nova escola, que tem inauguração prevista para janeiro de 2027. “A minha história de vida foi uma conquista atrás da outra”, conta Danieli. Segundo ela, os médicos diziam que não poderia fazer muitas coisas. A realidade, porém, foi mostrando o contrário. “Hoje eu faço além do que a medicina diz que eu posso fazer”, conta.

É também por conhecer de perto a trajetória dos estudantes que a equipe da Apae acompanha com tanta expectativa o avanço da construção da nova escola. Para o diretor da instituição, Anderson Toledo, ver a obra tomando forma representa a concretização de um sonho que começou antes mesmo do início da construção. “Ver essa construção ganhar forma traz a certeza de que toda a nossa luta valeu a pena”, afirma. Para ele, a nova sede também representa uma forma de honrar a história da instituição e daqueles que ajudaram a construir a Apae de Cambira.

A construção é realizada com recursos via Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e deverá proporcionar uma estrutura planejada para atender às necessidades da educação especial, ampliando as possibilidades de atendimento e convivência.

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A expectativa é grande entre os profissionais, famílias e, principalmente, entre os próprios alunos, que acompanham de perto o avanço da obra. “Eles acompanham a obra de perto, há muita curiosidade e ansiedade para ver tudo pronto”, conta Anderson. Segundo ele, saber que terão uma escola pensada especialmente para suas necessidades tem renovado a alegria e a motivação dos estudantes.

Espaços pensados para acolher e desenvolver

A nova estrutura é inovadora e entre as novidades estão salas de aula mais amplas e a possibilidade de expansão do prédio, com a construção de um espaço dedicado à equipe multidisciplinar, fortalecendo a integração com os atendimentos da área da Saúde.

Mais do que ampliar a estrutura física, a expectativa é criar ambientes que favoreçam o desenvolvimento dos estudantes em diferentes áreas. “A nova estrutura elevará a qualidade de tudo o que oferecemos e para as famílias, a mudança representa segurança, acolhimento e esperança”, afirma Anderson.

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Além das atividades pedagógicas e terapêuticas, a nova escola deverá oferecer espaços adequados para projetos da Assistência Social, como o Clube de Mães, o Grupo de Apoio às Famílias (GAF) e oficinas de dança e música no contraturno escolar.

O futuro que já começou

Para o diretor da Apae de Cambira, a nova estrutura significa acima de tudo, segurança e acolhimento para as famílias. “Saber que os seus filhos estarão em um ambiente pensado minuciosamente para a acessibilidade e para o desenvolvimento de suas potencialidades traz uma imensa satisfação. Além da estrutura física adequada, a nova sede amplia o suporte dedicado às famílias, fortalecendo a rede de apoio, promovendo a inclusão social e garantindo que cada família se sinta ouvida, respeitada e acompanhada em cada etapa dessa jornada”, conclui Anderson.

Talvez por isso a trajetória de Danieli seja tão simbólica. Ela conhece a APAE de Cambira de dois lugares diferentes. Primeiro, como a menina que chegou aos 8 anos e encontrou professores que a ajudaram a aprender. Depois, como a jovem que conquistou novos espaços, estudou, competiu, obteve sua carteira de motorista e agora se prepara para ser pedagoga. E hoje ela está dentro da escola para ajudar outras crianças a construírem suas próprias histórias. “Foi aqui que eu fui alfabetizada, é muito gratificante poder trabalhar na escola hoje”, ressalta Danieli.

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