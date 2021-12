Evento em Marilândia do Sul reúne Hip Hop e skate

Da Redação

No domingo (19), acontece em Marilândia do Sul, a 1ª Batalha da Pistinha, evento que vai reunir Hip Hop e skate. Conforme o organizador, Vinícius Elpidio Batista, o objetivo do encontro é valorizar a arte de rua.

continua após publicidade .

Além da batalha de Hip Hop e do 'rolê' na pista de skate com premiação relâmpago para os convidados. MCs de Sarandi já confirmaram presença no evento.

A batalha acontece na pista de skate que fica localizada ao lado do ginásio de esportes do município a partir das 14h. "É um evento de rua, para valorizar os meninos e meninas da cidade, reconhecer os talentos, em Marilândia temos muitos. Um evento para ajudar quem quer começar a rimar, uma tarde diferente, para falar sobre arte, esportes, e estão todos convidados", explica Vinícius.