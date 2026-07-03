Evento em Jandaia do Sul debate proteção animal e arrecada doações para ONG

Encontro terá a presença do ativista Fernando Silva que abordará o papel da sociedade na construção de um ambiente mais seguro para os pets

O município de Jandaia do Sul (PR) recebe no dia 11 de julho, um encontro voltado à causa animal com a presença do o ativista Fernando Silva. O evento, que ocorrerá na Fight Club Escola de Combate, debaterá temas como proteção, adoção responsável e a importância da conscientização cidadã na construção de uma sociedade mais justa para os pets. A programação tem início previsto para as 14h30, com a recepção do público.

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A entrada para a palestra funciona no formato de ingresso solidário, mediante a doação de um quilo de ração. Todos os mantimentos arrecadados na ocasião serão destinados à ONG Anjos de 4 Patas, que atua no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade. Além da ração, a organização do evento incentiva a entrega de outros itens essenciais para a manutenção dos animais resgatados, como alimentos em sachê, cobertores e roupinhas.

O início da palestra está marcado para as 15h, momento em que o ativista compartilhará experiências, desafios do setor de proteção e orientações sobre como atitudes diárias da população podem transformar e salvar vidas. Para encerrar as atividades da tarde, a organização promoverá uma confraternização a partir das 16h30, proporcionando um espaço direto para a troca de ideias, formação de novas amizades e o fortalecimento do engajamento em prol da defesa animal na cidade.