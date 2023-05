Evasão escolar aumenta 99% na área do NRE de Apucarana

A evasão escolar praticamente dobrou na região. Levantamento do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, região norte do Paraná, aponta que 2 mil alunos abandonaram os estudos no primeiro quadrimestre de 2023, um aumento de 99,2% em comparação com o acumulado do ano anterior quando 1.004 estudantes estavam fora das salas de aula.

Os dados do NRE, que compreende 16 municípios, se referem a 62 escolas, que neste ano registraram um total de 27 mil alunos matriculados. Ainda de acordo com o NRE, somente em Apucarana, onde se concentram cerca de 10 mil estudantes matriculados na rede estadual, pelo menos 692 estão evadidos das instituições de ensino, o que representa 34% do total da evasão na região. Em comparação com o ano passado, quando 399 estudantes estavam fora das salas de aula, houve um aumento 73,4%.

Preocupado em reverter essa situação, o NRE Apucarana realiza reuniões com os diretores dos colégios com os piores índices de frequência escolar. "Estamos convocando os diretores para saber o motivo dessas faltas e encontrar soluções para trazer os alunos de volta para as aulas", afirma o chefe do NRE, Vladimir Barbosa da Silva.

De acordo com ele, os alunos do período noturno são os que mais contribuem para o aumento da evasão, principalmente porque muitos precisam trabalhar e estudar. "Estamos buscando as empresas para que elas exijam escolaridade. Somente a declaração de matrícula não ajuda, porque o aluno faz a matrícula mas depois não comparece mais às aulas", comenta Barbosa.

Ações de conscientização nos municípios com maiores índices também estão incluídas na estratégia do núcleo. Em abril o NRE fez uma mobilização contra a evasão escolar em Jandaia do Sul e em Apucarana. Funcionários do NRE, com apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), distribuíram panfletos com o objetivo de orientar os pais dos estudantes faltosos a trazer os filhos de volta para as salas de aula. Mudas de árvores também foram entregues junto com os panfletos.

