Etapa do Sesc de Xadrez em Ivaiporã será no próximo sábado

Sesc de Ivaiporã

Ivaiporã recebe no próximo sábado (30), a quinta etapa do Circuito Sesc de Xadrez, que neste ano retomou no formato presencial. O Circuito Sesc de Xadrez é o maior torneio da modalidade no Estado do Paraná. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27, pelo site Sesc.

Crianças e adolescentes podem competir nas categorias infanto-juvenil: sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, com inscrições gratuitas; e adultos poderão se inscrever na categoria geral aberto, com taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 para trabalhadores do comércio e R$ 30,00 para público em geral.

Realizado pelo Sesc Paraná com apoio técnico da Federação de Xadrez do Paraná (Fexpar), o Circuito tem a finalidade de aliar educação e lazer ao promover o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participante.