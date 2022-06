Estudantes Exemplares iniciam estágio na Prefeitura de Ivaiporã

Da Redação

Eles foram classificados com as melhores notas entre 3.000 alunos da rede estadual

A diretora do Departamento de Administração da Prefeitura de Ivaiporã, Cláudia Rech, recepcionou os 10 Estudantes Exemplares, que passaram a fazer estágio na Prefeitura. Em março, eles foram classificados com as melhores notas entre 3.000 alunos da rede estadual e, como premiação, ganharam o direito de estagiar.

O programa Estudante Exemplar é desenvolvido pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã com objetivos de evitar a evasão escolar em tempos de pandemia e motivar os alunos a se dedicarem mais aos estudos.

A vereadora Gertrudes Bernardy apresentou o projeto do programa Estudante Exemplar à Câmara de Vereadores, foi aprovado conforme a Lei 3.572 de 26 de julho de 2021 sancionada pela Prefeitura de Ivaiporã.

Setores de estágio

Os 10 Estudantes Exemplares fazem estágio nos seguintes setores: Andreia Zanetin da Costa (Colégio Estadual Barbosa Ferraz/Escola Leila Diniz), Willian da Silva Leite (Colégio Estadual Idália Rocha/Assistência Social), Amabily Mirian Gonçalves Belbiano (Colégio Estadual Barão do Cerro Azul/Departamento de Saúde), Matheus de Carvalho Hasquel (Colégio Estadual Bento Mossurunga/CMEI Emília Kuroda), Henrique Galvão de Paiva (Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha/UBS Jacutinga), Hortência Larissa dos Santos Costa (Colégio Estadual Idália Rocha/licitação), Iago Otacílio dos Santos (Colégio Estadual Barão do Cerro Azul/Informática da Prefeitura), Ryan Felipe dos Santos (Colégio Estadual Bento Mossurunga/Departamento de Cultura), Cleyton Daniel Gasparin Gomes (Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha/Licitação) e Diordan Souza Sobrinho (Colégio Estadual Antônio Diniz/Escola Ignês de Souza Caetano).

“Acredito que os bons projetos são bem vistos pela sociedade. Neste caso, trata-se de oportunizar aos jovens a chance de aprender no setor público e crescer profissionalmente. Parabenizo a diretora Cláudia Rech por permitir que cada jovem inicie o estágio no setor que mais se identifica. Desta forma, trabalham mais motivados”, analisou Gertrudes Bernardy.

Willian Leite e Andreia Costa garantiram que a experiência é muito boa devido ao aprendizado e pretendem dar continuidade às respectivas áreas. Durante a recepção, Cláudia Rech ouviu a experiência de cada Estudante Exemplar e afirmou que é importante associar o estágio aos estudos para manter as excelentes notas e consequentemente o desempenho escolar.