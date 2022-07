Estudantes conhecem ações do Meio Ambiente de Ivaiporã; veja

Da Redação

A proposta de levar este conhecimento aos estudantes, foi uma forma de apresentar medidas sustentáveis que fazem parte do presente e futuro da sociedade

Finalizando o semestre letivo, estudantes do Colégio Estadual Antonio Diniz Pereira que fica localizado na Vila João XXIII, participaram de atividade na manhã desta sexta-feira (8), no Parque Ambiental Jardim Botânico, onde puderam conhecer ações desenvolvidas pelo Departamento de Meio Ambiente de Ivaiporã. Na oportunidade, os adolescentes também foram orientados na questão de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Para o diretor do colégio, José Roberto Pereira, conhecido como Salmora, a proposta de levar este conhecimento aos estudantes, foi uma forma de apresentar medidas sustentáveis que fazem parte do presente e futuro da sociedade. “Estamos vivenciando o conhecimento na prática. Mas, também pensamos que é um momento de interação, momento de lazer e integração. Motiva, e diversifica a ideia de convivência da escola e encerramos com uma ideia bacana, para que depois voltem com mais energia para o segundo semestre”.

A diretora municipal de meio ambiente Denise Kuminski, disse que o evento é uma oportunidade para as novas gerações conhecerem os projetos e atividades desenvolvidas na cidade com a finalidade de conscientizar sobre a necessidade de preservação e recuperação ambiental.

Durante a atividade, os alunos tiveram conhecimento sobre coleta seletiva de lixo, reciclagem, fiscalização, compostagem, arborização, varrição, poda de árvores e papel do departamento de meio ambiente. Também conheceram o viveiro municipal, o orquidário e a secretaria municipal que fica no Parque Ambiental.

“Muito gratificante ver eles aprendendo estando em contato com a natureza”, enfatizou Denise Kuminski. Para o professor Adriano Diglio, que já foi presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ivaiporã, esse tipo de atividade possui múltiplas potencialidades e permite a conexão entre os alunos e os agentes de meio ambiente, “com intuito de fortalecer a educação ambiental no município”.

Ainda durante a atividade os estudantes também foram orientados de todo o trabalho dos agentes de combate a endemias, e receberam orientação sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue. “A ideia é que eles sejam nossos parceiros na eliminação dos criadouros do mosquito da dengue nas casas”, disse a agente Regiane Rosa Vidal. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

