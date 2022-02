Estudante volta da escola e encontra ladrão dentro de casa

Da Redação

Um estudante que mora na Rua Santa Mariana, em Jardim Alegre, levou um grande susto ao retornar da escola e encontrar dentro da casa da família um ladrão com uma mochila nas costas. Após empurrar o menor o bandido saiu pela porta da frente e fugiu pulando o muro e tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e após verificação pelo local, constatou que o indivíduo acessou o interior da residência pulando o vidro do banheiro.

Foi furtado da residência alguns frascos de desodorantes, sabonetes que estavam no armário do banheiro e o celular do adolescente, um Samsung J7 dourado com capa verde, que estava sobre um balcão na sala.

A solicitante, mãe do menor, disse que não estava em casa no momento dos fatos. O filho relatou que o ladrão era moreno, magro e alto, trajava bermuda escura, camiseta clara e boné.

Diante dos fatos, as vítimas foram orientadas quanto aos procedimentos pertinentes a situação, sendo então confeccionado o BOU e que encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.