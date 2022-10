Estudante tenta agredir professora após ser expulso de jogo de futsal

Da Redação

PM foi acionada nesta segunda-feira (3)

Uma professora quase foi agredida por um aluno nesta segunda-feira (3), na quadra de esportes de um colégio estadual de Faxinal. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), outros estudantes interviram na briga e impediram o adolescente de agredir a mulher.

Conforme a PM, um monitor da instituição relatou que o aluno passou a desacatar os funcionários do colégio ao ser comunicado de que não poderia permanecer na quadra de esportes, após ser expulso de um jogo de futsal.

Segundo informações repassadas pela professora, que estava na quadra no momento da expulsão, quando ela pediu ao estudante que saísse do local, o menor a xingou e tentou agredi-la. O adolescente, de acordo com a vítima, precisou ser contido por colegas de classe e também por funcionários do colégio. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil para prestar depoimento.

A equipe de reportagem do TNOnline entrou em contato com a direção da escola, que disse que vai enviar uma declaração sobre o assunto.

