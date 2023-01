Estudante de 17 anos aprovado em medicina fala sobre conquista; veja

Da Redação

O estudante Vinicius Barros Bortoni Gomes , de Faxinal

Um exemplo de dedicação e foco pode ser encontrado na história recente de um rapaz de apenas 17 anos, de Faxinal, no Vale do Ivaí, que conseguiu passar em três vestibulares para Medicina, curso sempre entre os mais concorridos em todas as universidades públicas e privadas do país.

O estudante Vinicius Barros Bortoni Gomes teve um mês de dezembro dos mais agitados: concluiu o terceirão no Colégio Estadual Érico Veríssimo, foi o orador das três turmas formandas da escola, também teve a formatura no curso de inglês, foi aprovado no terceiro vestibular de medicina do ano – nas duas primeiras aprovações ainda era treineiro, ou seja, não havia terminado o ensino médio - e, na semana do Natal, fez a matricula no curso que decidiu fazer quando ainda era criança.

Vinicius tem todo seu histórico estudantil, desde a pré-alfabeticação, construído na rede pública, em Faxinal. Em entrevista ao TNOnline, ele fala sobre a rotina de estudos e deixa uma mensagem de incentivo para aqueles que buscam o mesmo sonho. Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

