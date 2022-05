Estradas rurais recebem cascalho em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Nesta terça-feira (17), a Prefeitura de São Pedro do Ivaí divulgou que as estradas rurais do município estão passando por uma transformação. Além da limpeza das estradas, a Prefeitura está fazendo o sistema de escoamento de água, para que o cascalhamento tenha uma maior durabilidade.

A recuperação das vias rurais estão sendo feitas, de acordo com a Prefeitura, visto que os moradores apontam que há muito tempo não se via um serviço na região.

Nas últimas semanas, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos concluiu a estrada da Balsa, recuperando cerca de 8 km. “A estrada estava muito ruim, sem cascalho e os produtores reclamavam muito para conseguir escoar as safras. Segundo os moradores, fazia muito tempo que a estrada não era reformada e ficaram muito felizes com a qualidade dos serviços”, disse o secretário, Marcos Paz de Siqueira, o Guiu.

A equipe da patrulha mecanizada do município está trabalhando agora na região das comunidades de 1º de Maio e Cambará. “Pedimos para que os produtores que tem cascalho nos ajudem fazendo a doação, para que os serviços sejam realizados com mais rapidez. Infelizmente, em muitos casos não conseguimos fazer de imediato por causa da falta de cascalho. Na estrada da Balsa os produtores doaram e ficou muito bom. Precisamos dessa parceria”, enaltece Guiu.





