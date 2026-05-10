ESTELIONATO

Estelionato em Ivaiporã: mulher tem WhatsApp clonado após repassar código

Mulher procurou a 6ª CIPM na noite de sábado (9) após cair em golpe por mensagem, e ter conta bancária bloqueada em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 08:07:33 Editado em 10.05.2026, 08:07:27
Mulher caiu no golpe por mensagem no WhatsApp

Compareceu à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), em Ivaiporã, na noite de sábado (9), uma moradora vítima de WhatsApp clonado após repassar um código recebido por mensagem, acreditando ajudar uma amiga.

Segundo o boletim, a mulher contou que recebeu contato pelo aplicativo de mensagens de uma pessoa se passando por uma amiga próxima. Na conversa, a suposta conhecida afirmou que precisava de um código enviado ao celular da vítima para recuperar o próprio acesso.

Logo depois, a moradora informou a sequência numérica. Em seguida, percebeu que havia caído no golpe do WhatsApp clonado, pois perdeu o acesso às redes sociais, teve o celular travando e ainda encontrou bloqueios no banco digital Nubank.

Além disso, a vítima relatou que a conta bancária do marido, vinculada ao aparelho dela, também ficou inacessível. Por causa das falhas, ela decidiu formatar o celular na tentativa de recuperar o funcionamento.

Mais tarde, descobriu que a amiga citada também havia sido vítima e ter o WhatsApp clonado. Diante dos fatos a Polícia Militar orientou a solicitante sobre os procedimentos.

