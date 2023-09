Estelionatário se passa por médico e Hospital de Faxinal faz alerta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Faxinal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Juarez Barreto, fez um alerta nesta quarta-feira (27) depois do registro de um golpe que tem como alvo pacientes que passaram por cirurgias recentes ou que estão com data marcada para a realização de procedimentos médicos.

continua após publicidade

De acordo com a nota oficial divulgada, um estelionatário está utilizando o aplicativo WhatsApp para enviar mensagens e realizar ligações telefônicas para os familiares de pacientes. O golpista está se passando por um médico da instituição e, em alguns dos casos, chegou a se identificar como "Dr. Eduardo Campos".

- LEIA MAIS: Diretor clínico do Honpar, médico Rogério Teruya morre aos 44 anos

continua após publicidade

O criminoso está fornecendo informações falsas e solicitando valores para realização de exames. Diante da situação, a Prefeitura, juntamente com o Hospital Municipal, alerta que a ação é fraudulenta e reforça que todos os procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são gratuitos.

Veja abaixo:

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News