Estado libera 1ª parcela para calçamento de estrada rural

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil durante visita a comunidade de Santa Luzia, na segunda-feira (6) confirmou que o Governo do Estado através da Seab liberou a 1ª parcela do convênio de R$ 2,2 milhões que faz parte do programa “Estrada da Integração”.

Os recursos serão usados para calçamento com pedra irregular de 7,14 quilômetros da estrada rural que liga a Vila Nova Porã a Vila Rural Ivainópolis e a comunidade de Santa Luzia.

Segundo Carlos Gil o primeiro repasse de R$ 550 mil foi realizado no último dia 30. “É a primeira de quatro parcelas do convênio. No próximo dia 29 vai acontecer a licitação, e esperamos que se tudo correr bem as obras sejam iniciadas ainda no mês de outubro”.

Para Carlos Gil, a pavimentação além de facilitar o escoamento da safra agrícola, terá reflexo também na qualidade de vida de quem mora na região, que pode se locomover mais rapidamente e com segurança, facilitando aos estudantes chegarem à escola ou os doentes serem transportados aos postos de saúde e hospitais com mais agilidade e segurança.

“Aproximadamente 300 famílias, pequenos produtores rurais, serão beneficiados diretamente. Um sonho esperado há muitos anos e que começa a ser concretizado”, destacou Carlos Gil.

O prefeitura também agradeceu o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara e também o deputado Ademar Traiano. “Ivaiporã inicialmente não estava nesses primeiros 200 quilômetros que o Governo do Estado anunciou. Mas, fomos com ele (Traiano) na Seab, batalhou bastante e graças a Deus conseguimos e agradecemos muito”, completou Carlos Gil.

Durante a visita a comunidade Santa Luzia, o prefeito estava acompanhado do vice Marcelo Reis, da presidente da presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy e os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti, dos diretores Bruno Montoro (Obras), Ilson Gagliana (Viação) e Estela Guisi Bagio Zanetti (Agricultura).